من كشف البرهان سبب اعتقال عبدالله حمدوك ومكان وجوده وتوقيت عودته إلى منزله إلى توجيه وزيرة خارجية السودان توجه نداء للمجتمع الدولي، إلى استقبال ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء اليونان، إلى موافقة البرلمان على تمديد بقاء الجيش في سوريا والعراق لعامين، وصولًا إلى قول مايكل أوين لـCNN إن محمد صلاح ليس الأفضل في تاريخ ليفربول بعد.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية على أن الوثيقة الدستورية لم تلغ ولكن عطلت بعض بنودها، مشيرا في الو قت ذاته إلى التصميم على إنجاز المرحلة الانتقالية وكاشفا أنه يستضيف رئيس الحكومة عبدالله حمدوك في منزله.

دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الجيش السوداني بعد الإطاحة بالحكومة.

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، في زيارة أجراها الثاني إلى السعودية.

وافق البرلمان التركي على تمديد بقاء القوات التركية في سوريا والعراق لمدة عامين الثلاثاء، وفقا لقناة TRT الرسمية.

تحدث نجم الكرة الإنجليزية السابق، مايكل أوين، في مقابلة لـCNN بالعربية، وتطرق أوين إلى وضع نادي مانشستر يونايتد، وأداء محمد صلاح، وما قد يواجهه أولي سولشاير في مسيرته كمدرب للشياطين الحمر.











