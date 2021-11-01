بايدن يهاجم ترامب بسبب الاتفاق النووي الإيراني.. ما القصة وماذا قال؟

في حديثه بختام قمة مجموعة العشرين في روما، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة "لا تزال تعاني" من قرار الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إيران ستواجه بعض العقبات في حال فشلها بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال بايدن في جزء من رده على سؤال "كيف ستحدد ما إذا كان الإيرانيون جادون بشأن عودة الانضمام إلى المحادثات النووية؟" إن بلاده مستمرة "في المعاناة من القرارات السيئة للغاية التي أصدرها الرئيس ترامب بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن تلك المسألة وكيفية حلها ستعتمد على تصرفات إيران و "على استعداد أصدقائنا الذين يشكلون جزءًا من الاتفاقية الأصلية للوقوف معنا والتأكد من وجود ثمن يدفعونه اقتصاديًا إذا فشلوا (إيران) بالعودة".