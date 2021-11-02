توب 5.. لقاء بين بينيت وولي عهد البحرين.. وظهور للملكة إليزابيث

من أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيل وولي عهد البحرين، إلى دعوة البحرين مواطنيها لمغادرة لبنان فورا وعدم السفر إليه، إلى تعليق ماكدونالدز في السعودية على حادثة الاعتداء على موظفيه بعد تداول فيديو مثير للجدل، إلى قيادة الملكة إليزابيث الثانية 95 عامًا سيارتها بعد إقامة قصيرة في المستشفى، وصولًا إلى عودة كونتي إلى الدوري الإنجليزي من بوابة توتنهام.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

في أول لقاء على هذا المستوى منذ توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، الثلاثاء.

دعت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، مواطنيها لمغادرة لبنان فورا بسبب "توتر الأوضاع" في هذا البلد.

أثار مقطع فيديو متداول لاعتداء عدد من الأشخاص على موظفي مطعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في السعودية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي أكدت فيه شركة "ماكدونالدز" أن الموظفين الذين تعرضوا للضرب أصبحوا بخير.

شوهدت الملكة إليزابيث خلف عجلة القيادة وهي تتجول في أرجاء قصرها في وندسور، وذلك بعد إقامتها القصيرة في المستشفى. وعدم حضورها قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو.

أعلن نادي توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، تعيين المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، مدربا للفريق، الثلاثاء، خلفا للمقال نونو سانتو.