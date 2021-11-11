انهار المدعى عليه، كايل ريتنهاوس، أثناء الإدلاء بشهادته عن الليلة التي قتل فيها شخصين بالرصاص خلال أعمال الشغب في كينوشا، ويسكونسن.

وقال ريتنهاوس في شهادته إنه لم يذهب هناك للبحث عن المشاكل، وحاول وصف ما حدث قبل أن ينهار باكيًا.

وإثر انهيار المُدعى عليه، أمر قاضي المحكمة بوقف الجلسة مؤقتًا، قائلًا "سنأخذ استراحة على أية حال. بإمكانك أن ترتاح لدقيقة يا سيدي". واستطرد القاضي بالقول "سنأخذ استراحة قرابة 10 دقائق. ورجاء لا تتحدثوا عن القضية أثناء الاستراحة".

من جانبها، قالت المحللة القانونية في CNN، لاورا كوتس، إنها "إذا كنت من فريق الدفاع فسأتساءل عما إن كانت هذه هي اللحظة الأنسب للانهيار لأنه يريد تعاطف هيئة المحلفين، فقضيته برمتها مبنية على أنه كان خائفًا على حياته وأنه كان يتصرف دفاعًا عن النفس".

وأشارت كوتس إلى أننا "نرى الآن الفائدة التي أعطاها القاضي بالسماح لفريق الدفاع بوصف الضحايا بعبارات مثل متمردين أو معتدين أو لصوص"، وأن هذا الأمر مكّن ريتنهاوس "من قول عبارات مثل "تعرضت لكمين من قِبَل" أو "تمت مهاجمتي من قِبَل" أو "كان يتصرف بعدوانية"."