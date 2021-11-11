توب 5: مجلس سيادة جديد بالسودان.. وقلق جراء قفزات كورونا في أوروبا

من تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن ما دار في محادثات السعودية وإيران والأزمة مع لبنان، وقائد الجيش السوداني يشكل مجلس سيادة انتقالي جديد، وتدريب بحري بمشاركة أمريكا وإسرائيل والإمارات والبحرين، وقلق من استمرار ارتفاع إصابات كورونا في أوروبا، وصولا لواقعة ضرب لاعبة فرنسية وتكهنات حول تورط منافستها بالفريق .. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حسن نصرالله: السعودية طلبت وساطة إيران لوقف حرب اليمن والأزمة مع لبنان"مفتعلة"

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إن السعودية "افتعلت" الأزمة مع لبنان، وأنها تريد اندلاع حرب أهلية في البلاد، حسب قوله.

السودان.. عبدالفتاح البرهان يشكل مجلس سيادة انتقالي جديد

أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، تشكيل جديد لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، بعدما حلّه نهاية أكتوبر/تشرين الماضي.

أمريكا تعلن عن مشاركة إسرائيل والإمارات والبحرين في تدريب عسكري بالبحر الأحمر

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، الخميس، عن إجراء تدريب عسكري متعدد الأطراف على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر بمشاركة قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني ويستمر لـ5 أيام.

أوروبا: استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا على عكس غالبية أنحاء العالم

يستمر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا، حيث يصل عددها في ألمانيا إلى 40 ألف حالة يوميًا، بينما في فرنسا يطلب الرئيس ماكرون ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لتلقي جرعة معززة من اللقاح أو البقاء في المنزل.

أصلها جزائري.. ضرب لاعبة فرنسية وتكهنات حول تورط منافستها بالفريق

تعرضت اللاعبة خيرة حمراوي، نجمة الفريق النسائي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لاعتداء يعتقد أنه كان مدبرًا من زميلتها اللاعبة، أميناتا ديالو. وقال النادي الفرنسي إن ديالو، محتجزة لدى الشرطة لصلتها بهجوم على زميلتها في الفريق.