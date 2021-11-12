بدأت روسيا وبيلاروسيا تدريبات عسكرية مكثفة يوم الجمعة، حيث حذرت بولندا العضو في الناتو من “استفزازات” محتملة مع تصاعد التوترات على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

وقالت موسكو إن 200 ألف فرد سيشاركون في تدريبات “زاباد 2021" العسكرية التي تستمر أسبوعا في بيلاروسيا وغرب روسيا وبحر البلطيق، وهي واحدة من أكبر التدريبات في البلاد في السنوات الأخيرة.

ونشرت وزارة الدفاع لقطات لصفوف من السفن الحربية الروسية وهي تطلق نيران المدفعية وطائرات عسكرية تحلق في تشكيلات وأعمدة من الدبابات تتقدم فوق تضاريس وعرة.

وقالت روسيا إن 80 طائرة مقاتلة ومروحية و290 دبابة و15 سفينة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة تشارك في التدريبات العسكرية. أثارت التدريبات العسكرية قلق دول في الجهة الشرقية للاتحاد الأوروبي.