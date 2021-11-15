توب 5: تأهب "شديد" في بريطانيا.. والناتو يحذر من الحشد الروسي

من رفع بريطانيا مستوى التأهب للتهديدات الإرهابية إلى "شديد" بعد انفجار ليفربول، والناتو يراقب التصعيد على حدود الاتحاد الأوروبي ويحذر من الحشد الروسي، والسعودية تمنح مفكرا لبنانيا شيعيًا جنسيتها، وأمير الكويت يستعين بولي العهد لتولي بعض اختصاصاته الدستورية، وصولا إلى شاب يجوب شوارع دبي على متن "بساط سحري" يغزو مواقع التواصل... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الاثنين، أن المملكة المتحدة رفعت مستوى تهديد الإرهاب إلى "شديد" من "كبير".

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الاثنين، إن الحلف يراقب التوترات المتصاعدة على حدود الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، وكذلك على حدود أوكرانيا.

أعلن المفكر الشيعي اللبناني، محمد الحسيني، منحه الجنسية السعودية، الإثنين، وتعهد بأن يخدم "بلاده العظيمة"

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا يقضي بتولي ولي العهد بعضا من صلاحياته الدستورية "مؤقتا"

في مقطع فيديو مثير للاندهاش، يجوب رجل شوارع دبي مرتديًا زيًا يحاكي شخصية ديزني الشهيرة علاء الدين على متن ما يشبه "البساط السحري"، تاركًا سكان المدينة في حيرة من أمرهم، فما حقيقته؟