من حديث مسؤولة أمريكية حول سبب تأخير بايدن بيع مقاتلات F-35 للإمارات وعلاقته بتقنية "الجيل الخامس" الى إدانة البحرين الإساءة للسعودية من قبل مشرّعين بريطانيين وصولًا الى الغضب الذي أثاره حرس محمد صلاح الشخصي في مصر بعد مباراة الغابون.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

سبب تأخير بايدن بيع مقاتلات F-35 للإمارات وما علاقة تقنية "الجيل الخامس"؟ مسؤولة أمريكية تجيب

ردت ميرا ريسنيك، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الإقليمي على سؤال مذيعة CNN بيكي أنديرسون حول إبطاء إدارة بايدن بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 لدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى.

البحرين تدين الإساءة للسعودية من قبل مشرّعين بريطانيين

عقّبت السلطات البحرينية، الأربعاء، على ما يتم تداوله بوسائل إعلام في المملكة المتحدة يتضمن "إساءة" للمملكة العربية السعودية ومصالحها.

ولي عهد السعودية محمد بن سلمان "سعيد" للبدء بأعمال مدينة أوكساچون.. ما هي؟

عبّر الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية عن سعادته بالبدء بأعمال التطوير لمدينة أوكساچون الصناعية في نيوم، مؤكدا أن المدينة ستكون "حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع".

حرس محمد صلاح الشخصي يثير ردود فعل غاضبة في مصر بعد مباراة الغابون

أثارت لقطة للاعب المصري، محمد صلاح، مع حارسين شخصيين بعد مباراة الغابون غضبا لدى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية

رشا رزق وطارق العربي طرقان يعيدان ذكريات الطفولة لجمهور موسم الرياض

أدت المغنية السورية رشا رزق مختارات من أشهر شارات برامج الرسوم المتحركة، التي حملت بصمات صوتها، وكلماتها، وألحانها، أمام جمهور موسم الرياض، حيث أحيت اثنتين من حفلات مهرجان الألعاب، يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.