من حديث مسؤولة أمريكية حول سبب تأخير بايدن بيع مقاتلات F-35 للإمارات وعلاقته بتقنية "الجيل الخامس" الى إدانة البحرين الإساءة للسعودية من قبل مشرّعين بريطانيين وصولًا الى الغضب الذي أثاره حرس محمد صلاح الشخصي في مصر بعد مباراة الغابون.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
ردت ميرا ريسنيك، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الإقليمي على سؤال مذيعة CNN بيكي أنديرسون حول إبطاء إدارة بايدن بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 لدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى.
أدت المغنية السورية رشا رزق مختارات من أشهر شارات برامج الرسوم المتحركة، التي حملت بصمات صوتها، وكلماتها، وألحانها، أمام جمهور موسم الرياض، حيث أحيت اثنتين من حفلات مهرجان الألعاب، يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.