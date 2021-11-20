أصيب 7 أشخاص على الأقل في مدينة روتردام الهولندية خلال مظاهرة نظمها أشخاص معارضون للإغلاق الجزئي لفيروس كورونا في هولندا، وفقًا لبيان نشرته شرطة روتردام على تويتر في ساعة مبكرة من صباح السبت.

ولم تفصح الشرطة عن خطورة أو طبيعة الإصابات لكنها أشارت إلى إصابة ضباط شرطة.

فيما تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصًا في أعقاب الاضطرابات، وفقًا للشرطة، التي شملت عدة مئات من المتظاهرين، وأدت إلى إحراق سيارات ومركبات تابعة للشرطة.

وقال بيان الشرطة إنها استخدمت "أقصى قدر من نشر الشرطة الضروري لاستعادة النظام العام".