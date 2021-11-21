من توقيع الاتفاق السياسي بالسودان بين عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك، إلى إعلان الأردن عن دخوله المرحلة الثالثة من كورونا، وإقالة سولشاير من مانشستر يونايتد.... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وقع عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الأحد، اتفاقا سياسيا مع عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء الذي أطاح به الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أعلن الدكتور عادل البلبيسي أمين عام وزارة الصحة الأردنية للأوبئة ومسؤول ملف فيروس كورونا المستجد، الأحد، أن الأردن دخل الموجة الثالثة من الجائحة.

وجهت الباحثة التركية مناشدة إلى المغني الكندي الشهير جاستن بيبر، مطالبة إياه بإلغاء حفله المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، وعدم الغناء لمن وصفتهم بـ"قتلة" الإعلامي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول.

أعلنت الأكاديمية الأمريكية الوطنية للطب في سلسلة من التقارير الصادرة الأربعاء، أن جائحة إنفلونزا، مثل جائحة عام 1918، قد تكون أسوأ مما كانت عليه جائحة كوفيد-19، وأن العالم ليس مستعدًا للتعامل معها.

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأحد، رحيل مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير عن تدريب الفريق بعد الخسارة المدوية أمام واتفورد برباعية مقابل هدف وحيد السبت