دورية في بعض أكثر المياه المتنازع عليها في العالم. أخذت البحرية الأوكرانية مراسل CNN، فريد بلايتن، في جولة على قارب عسكري في بحر آزوف، مع وصول التوترات مع روسيا إلى نقطة الغليان.

إذ قامت روسيا بحشد القوات بالقرب من حدود أوكرانيا، كما تقول الولايات المتحدة، محذرة الحلفاء من احتمال وقوع غزو واسع النطاق قريبًا.

ويعتقد الأوكرانيون أنه إذا قررت روسيا شن هجوم، فقد يكون بحر آزوف أحد ساحات القتال. هذا هو سبب تحديث الأوكرانيين لأسطولهم بجانب بنيتهم ​​التحتية على الأرض أيضًا.

يتمتع خط آزوف الساحلي بقيمة استراتيجية لروسيا، إذ سيسمح لفلاديمير بوتين بتأسيس ممر بري يسعى إليه بقوة لربط روسيا لشبه جزيرة القرم التي تم ضمها.

من جانبها، سمحت وزارة الدفاع الأوكرانية لطاقم CNN بوصول نادر إلى البناء الجاري في قاعدة بيرديانسك البحرية. أمرت كييف بتسريع برنامج عمليات البناء هناك مع التهديد الروسي المتصاعد. من أجل استكمال هذا المشروع بأسرع ما يمكن، تخبرنا القوات العسكرية الأوكرانية أنهم يعملون 7 أيام في الأسبوع، ويقولون إنه بمجرد الانتهاء من ذلك، فإنه سيوفر ردعًا لازمًا ضد أي عدوان روسي.

تعزيزات تبدو ملحة هناك، مع كون أغلب ميناء بيرديانسك معطلًا تمامًا. و تقول أوكرانيا إن المرافق الجديدة ستسمح لهم بوضع مزيد من السفن هنا.

ويقول رئيس أوكرانيا إن روسيا نشرت قرابة 100 ألف جندي بالقرب من حدودها، الأمر الذي ينفيه الكرملين. لكن صورًا من الأقمار الصناعية تظهر عشرات المركبات العسكرية في يلنيا جنوب غرب روسيا.

وحذرت إدارة بايدن موسكو من الهجوم، وتقوم بالمزيد من عمليات تسليم الأسلحة إلى كييف. كما علمت CNN أن أحد مسؤولي الدفاع الأمريكي يقول إن هدف روسيا قد يكون خلق إرباك أو الحصول على تنازلات.

من جانبه، رفض كرملين الحديث عن غزو، واصفًا الأمر بالهستيريا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تحذيرًا واضحًا، قائلًا "نحن بحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الشركاء الغربيين قد أدوا إلى تفاقم الوضع عن طريق تسليم الأسلحة الفتاكة الحديثة إلى كييف والإجراءات الاستفزازية في البحر الأسود. ليس هناك فقط، ولكن في أماكن أخرى قريبة من حدودنا".

تقول القوات المسلحة الأوكرانية إنها في حالة تأهب مستمر، وتستعد لمواجهة مسلحة يأملون أن بالإمكان تجنبها.