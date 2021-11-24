سوء تغذية ونظام رعاية صحية منهك.. شاهد ما يعانيه الأفغان في هرات

يعاني نظام الرعاية الصحية في أفغانستان منذ سنوات بسبب قلة التمويل والموظفين، حيث تم وقف المساعدات الدولية بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، ما تسبب بإغلاق شامل أو جزئي في العديد من المرافق الصحية في الدولة.

يعمل مركز التغذية العلاجية للمرضى المقيمين الذي تديره أطباء بلا حدود منذ عام 2019 في هرات بشكل يفوق قدرته.

وفي منطقة قاهدستان، تدير منظمة أطباء بلا حدود عيادة للنازحين والسكان المحليين، ووصلت أنشطة هذه العيادة خلال الأشهر الماضية إلى حد الذروة.

وفي حين أن العديد من المرافق الصحية بدأت بفتح أبوابها مؤخرًا، غير أن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لا تزال حرجة هناك.