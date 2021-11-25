صنعت السويد التاريخ، الأربعاء، باختيار أول رئيسة وزراء لها على الإطلاق، ولكن بعد أقل من 12 ساعة فقط من إقرار البرلمان تولي ماغدالينا أندرسون للمنصب، استقالت.

وقالت زعيمة الديمقراطيين الاجتماعيين إنها لم تكن تريد أن يتم التشكيك في شرعيتها بعد استقالة أحد شركاء التحالف إثر فشل تمرير مشروع.

وتأمل أندرسون في أن يتم تعيينها مرة أخرى كرئيسة لحكومة من حزب واحد.

ورغم المساواة بين الجنسين لفترات طويلة، إلا أن السويد هي آخر البلدان النوردية لانتخاب سيدة كقائد، حيث قامت كل من فنلندا والدنمارك وأيسلندا والنرويج بذلك قبلها.