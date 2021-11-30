قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال إفادة في البنتاغون، الإثنين، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وجه بمراجعة أحداث ضربة جوية أمريكية نفذت في سوريا عام 2019 وأسفرت عن مقتل مدنيين.

وسيجري المراجعة الجنرال مايكل غاريت، قائد قيادة قوات الجيش الأمريكي. وقال كيربي إن غاريت سيراجع "تقارير التحقيق التي أجريت بالفعل" ، لكنه سيجري أيضًا "مزيدًا من التحقيق في الحقائق والظروف" المتعلقة بالحادث.

وأضاف كيربي أن أمام غاريت 90 يومًا لإكمال المراجعة، وستغطي مراجعته "الخسائر المدنية التي نتجت عن الحادث، والامتثال لقانون الحرب"، و "ما إذا كانت إجراءات المساءلة ستكون مناسبة".

وأمر أوستن بالمراجعة بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقًا مكثفًا حول الغارة الجوية.

