أسقطت سرعة الرياح في اسطنبول بتركيا، التي وصلت إلى 210 كيلومترات في الساعة، مبان وأضرت بالبنى التحتية.

الرياح القوية أجبرت الطائرات على إعادة توجيهها إلى مدن أخرى وأدت إلى إغلاق شوارع ومسارات الشحن. قُتل 4 أشخاص، وأصيب 19 مع انتهاء العاصفة.

وصارع شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة والمقاطعة الكندية، كولومبيا البريطانية، أيضًا حالات طقس مدمرة وخطيرة.

ومن المتوقع أن تتأثر الأنهار الجوفية بهطول المزيد من الأمطار، الثلاثاء والأربعاء، في حين أن الأنهار في مرحلة فيضان أو بالقرب منها، ويُعتقد أن هطول المزيد من الأمطار سيجلب المزيد من الفيضانات.