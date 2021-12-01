شاهد لحظة تكريم بربادوس للمغنية ريانا وجعلها بطلة قومية

تم تكريم المغنية ريانا خلال حفل كبير بمناسبة تحوّل جزيرة باربادوس إلى جمهورية، بعدما كانت تحت سلطة التاج البريطاني.

وتم تكريم المغنية في مسقط رأسها، بريدجتاون، حيث قالت ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، "نيابة عن أمة ممتنة، وشعب أكثر فخرًا، نقدم لك لقب البطل القومي لباربادوس، أيتها السفيرة روبين ريانا فينتي"، حيث تم تعيين ريانا سفيرة مفوضة للباربادوس في عام 2018.

وأزالت الجزيرة الكاريبية الملكة إليزابيث الاثنية رسميًا كرئيسة للبلاد، في حين أن الحاكم العام، ساندرا ماسون، ممثلة الملكة السابقة، ألقت القسم رئيسة للبلاد.