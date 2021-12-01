ردت عضو الكونغرس، إلهان عمر، على تعليقات مزعجة للغاية أدلت بها النائب الجمهورية اليمينية، لورين بوبيرت، والتي اقترحت أن المسلمة إلهان عمر إرهابية.

وقالت عمر في بيان لها "عندما تصف عضو حالي في الكونغرس زميلة لها بأنها عضو في مجموعة جهادية، وتزور قصة لتشير إلى أنني سأفجر العاصمة، فلن يكون ذلك مجرد هجوم علي، ولكن على ملايين من الأمريكيين المسلمين عبر هذا البلد".

وأشارت عمر، عضو الكونغرس من مينيسوتا، إلى إنها تلقت مئات التهديدات منذ عام 2019، كما شغّلت رسالة صوتية من شخص ما قال إنه كان يتطلع إلى "إزالتها من وجه الأرض".

وقد سُئلت بشكل مباشر عما يجب أن يحدث للنائب بوبرت بعدما أصرّت الأخيرة على عدم الاعتذار، وقالت عمر إن ذلك قرار متروك للقيادة.