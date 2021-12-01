لم تنجح مكالمة بين عضو الكونغرس الجمهورية لورين بوبيرت وعضو الكونغرس الديمقراطية إلهان عمر في تهدئة التوتر بين السيدتين، إثر ظهور تعليقات لبوبيرت معادية للإسلام وجهتها لعمر الأسبوع المنصرم، حيث أشارت إلى أن عمر "انتحارية".

وقالت بوبيرت عن المكالمة "لا أريد أبدًا أن يسيء أي شيء أقوله لديانة أي شخص. قلت لها ذلك"، مضيفة "لقد ظلت تطالب باعتذار علني، لذا قلت لإلهان عمر أن عليها هي أن تقوم باعتذار علني للشعب الأمريكي بسبب خاطاباتها المعادية للأمريكيين وللسامية وللشرطة".

ونُقل أن عمر أنهت المكالمة قبل أن تصدر بيانًا قالت فيه "بدلًا من الاعتذار بسبب تعليقاتها المعادية للإسلام وأكاذيبها المفبركة، رفضت النائب بوبيرت الاعتراف علنًا بتعليقاتها المؤلمة والخطيرة".

وأضافت عمر "أصرت بدلًا من ذلك على خطابها وقررت إنهاء المكالمة غير المثمرة. أؤمن بالانخراط مع أولئك الذين نختلف معهم باحترام، لكن ليس عندما يتأصل التعصب الديني والكراهية في هذا الاختلاف".