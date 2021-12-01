وثق الطالب مارك كلوسكا، البالغ من العمر 15 عامًا، اللحظة التي اجتمع فيها طلاب معًا واحتموا في الفصل أثناء حادثة إطلاق نار نشط في مدرسة أكسفورد الثانوية في ميشيغان.

وأظهر مقطع الفيديو طلابًا ومدرسهم من داخل أحد الفصول، حيث سمعوا صوتًا من الممر.

قاموا بالانتظار قليلًا، إذ كانوا غير متأكدين مما إن كان الشخص في الجهة الأخرى من الباب وديًا أو عدائيًا، قبل أن يفروا إلى بر الأمان ويهربوا من الفصل.

ولقي صبي بعمر 16 عامًا وفتاتين واحدة بعمر 14 عامًا والأخرى بعمر 17 حتفهم في الحادثة، بينما أصيب 8 آخرون، في حين أن المشتبه بإطلاقه النار صبي بعمر 15 عامًا.