أليك بالدوين يعلن بأول مقابلة رسمية له منذ الحادثة: لم أضغط على الزناد

أجرى الممثل أليك بالدوين أول مقابلة رسمية له، مع شبكة ABC، منذ حادثة إطلاق النار بموقع تصوير فيلم "Rust"، وأعلن أنه "لم يضغط على الزناد" في حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة المصورة، هالينا هوتشينز، وأصابت المخرج جويل سوزا.

وقال بالدوين في المقابلة "لم يتم الضغط على الزناد. لم أضغط على الزناد.. لن أرفع أبدًا مسدسًا في وجه أحد وأضغط على الزناد".

وعند سؤال المذيع له عن كيفية وصول الرصاصة إلى موقع التصوير، رد بالدوين بالقول "ليس لدي أدنى فكرة. وضع أحدهم رصاصة حية في المسدس. رصاصة لم يفترض أساسًا أن تكون في الموقع".