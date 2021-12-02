استمع إلى رسالة التهديد بالقتل التي كشفت عنها إلهان عمر حديثًا

كشفت عضو الكونغرس إلهان عمر التبعات المحتملة للتعليقات المتعصبة دينيًا والمعادية للإسلام التي أدلت بها الجمهورية لورين بوبيرت، ونشرت عمر رسالة صوتية استلمتها.

المتحدث في الرسالة الصوتية وجه تهديدات إلى عمر بالقول "لا تقلقي، هناك الكثير ممن يودون الحصول على فرصة لإزالتك من وجه الأرض اللعينة"، واستكمل قائلًا "أيتها المسلمة اللعينة، يا جهادية. نعرف ما أنت عليه. أنت خائنة لعينة".

ووجه المتحدث تهديدًا لعمر بالقتل، حيث قال "لن تعيشي كثيرًا.. يمكنني أن أضمن لك ذلك تقريبًا".

وتأتي هذه الرسالة بعد إدلاء عضو الكونغرس الجمهورية، لورين بوبيرت، بتعليقات معادية للمسلمين وجهتها إلى عمر مرارًا وتكرارًا.