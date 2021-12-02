ظهر المشتبه به البالغ من العمر 15 عامًا في إطلاق النار في مدرسة ميشيغان الثانوية أمام المحكمة، واتهم المحامون إيثان كرامبلي كبالغ بقتل 4 طلاب في أكسفورد، ميشيغان.

وقال المحققون إنهم يفكرون في توجيه تهم إلى والديه أيضًا، حيث كشف العمدة، قبل لحظات من الجلسة، أن مسؤولي المدرسة التقوا مع والدي كرمبلي صباح حادثة إطلاق النار، بسبب ما وصفوه بـ"سلوكه في الفصل الدراسي الذي شعروا أنه كان مقلقًا".

كما قال العمدة أيضًا إنه في اليوم السابق لإطلاق النار، التقى الموظفون في المدرسة الثانوية أيضًا بالمشتبه به البالغ من العمر 15 عامًا بسبب مشاكل في سلوكه.

ووفقًا للعمدة، فقد تم إطلاق النار على الضحايا في الممر، وأوضح أن كاميرات المراقبة أظهرت المشتبه به في الممر، مع عدم دخوله إلى الفصول الدراسية، حسبما أشار إليه العمدة.