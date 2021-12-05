شاهد لحظة إعلان CNN عن طرد المذيع كريس كومو على الهواء

أعلنت شبكة CNN عن طرد المذيع كريس كومو بعد الاستعانة بشركة محاماة خارجية لمراجعة المعلومات حول كيفية مساعدة كومو بالضبط لشقيقه، عمدة نيويورك السابق أندرو كومو، بمواجهة تهم تتعلق بالتحرش الجنسي.

وإليكم بيان الإدارة الذي يشرح القرار ويقول "إن كريس كومو عُلق في وقت سابق من هذا الأسبوع في انتظار مزيد من التقييم للمعلومات الجديدة التي ظهرت للضوء حول تورطه في الدفاع عن شقيقه. لقد قمنا بتعيين شركة محاماة محترمة لإجراء المراجعة وقمنا بإنهاء عمله على الفور. وأثناء عملية تلك المراجعة، ظهرت معلومات إضافية رغم إنهاء عمله، سنحقق في الأمر حسب الاقتضاء."