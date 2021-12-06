تحدثت مراسلة صحيفة "وول ستريت جورنال"، مارغريتا ستانكاتي، إلى مذيع CNN، فريد زكريا، عن كيفية قيام شبكة من المخبرين السريين بمساعدة حركة طالبان على الاستيلاء على مدن في أفغانستان في وقت سابق من هذا العام.

وقالت ستانكاتي إن "طالبان كانت تركز على المدى طويل الأمد. بناءً على المقابلات التي أجريناها، من الواضح أن أعضاء حركة طالبان كانوا يعملون على هذا الأساس لسنوات وعقود".

وأشارت الصحفية إلى أن طالبان تمكنت "من وضع الأشخاص في الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، وبالنسبة للجزء الأكبر، لم يجعلوهم يفعلون أي شيء، لقد كانوا هناك فقط، يجلسون وينتظرون ويلعبون المباراة الطويلة".

كما بيّنت ستانكاتي أن أفراد الحركة "بدأوا العمل عندما سقطت كابول. أدركنا أولاً أن هناك شيئًا أعمق يحدث في يوم سقوط كابول. كان منظمًا بشكل مدهش. لم تكن هناك دماء نسبيًا. كانت طالبان قادرة على تأمين الأجزاء الرئيسية في المدينة بسرعة"، مضيفة "كان هذا هو الدليل الأول لتعمق طالبان في قلب العاصمة أكثر مما تصوره الكثيرون منا".