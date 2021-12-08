من إعلان الحكومة الإماراتية عن نظام عمل جديد، ووصول ولي العهد السعودي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، استكمال إسرائيل بناء "الجدار الأمني الذكي" على الحدود مع قطاع غزة، وصولًا إلى إطلاق المصرف المركزي في دولة الإمارات ورقة نقدية جديدة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حبيب الملا لـCNN عن إعلان نظام عمل جديد بالإمارات: يفرض متغيرات اجتماعية

قال الدكتور حبيب الملا الرئيس التنفيذي لمكتب "بيكر ماكنزي-حبيب الملا" للمحاماة في الإمارات، إن إعلان الحكومة الإماراتية عن نظام عمل جديد بأربعة أيام ونصف مع يومين ونصف عطلة أسبوعية يفرض متغيرات اجتماعية.

ولي العهد السعودي يصل إلى أبوظبي.. ومحمد بن زايد باستقباله

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان باستقباله ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

إسرائيل.. استكمال بناء "الجدار الأمني الذكي" على الحدود مع غزة

أعلنت إسرائيل استكمال بناء "الجدار الأمني الذكي" على الحدود مع قطاع غزة، الثلاثاء، في محاولة لمنع عمليات التسلل عبر الأنفاق إلى أراضيها

إطلاق ورقة "الخمسين درهما" الجديدة في الإمارات يثير تفاعلا واسعا.. فما المادة التي صُنعت منها؟

أطلق المصرف المركزي في دولة الإمارات ورقة نقدية جديدة عن "فئة الخمسين درهما"، الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد، ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

هل سبق وأن سمعت ثعلبًا يضحك؟ فيديو ظريف لقهقهة الحيوان يلقى رواجًا على الإنترنت

استمع إلى ثعالب وهي تضحك بسبب دغدغتها. مراسلة CNN جيني تكشف في هذا الفيديو الإجابة على سؤال الأغنية الشهيرة "ماذا يقول الثعلب؟".