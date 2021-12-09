لغز دام 45 عامًا.. العثور على سيارة يشتبه بوجود بقايا بشرية فيها

عثرت السلطات التي كانت تبحث عن طالب جامعي كان مفقودًا منذ أكثر من 45 عامًا على سيارته في خليج ألاباما - بجانب محفظته وبطاقة هويته وما يشتبه أنها رفات بشرية.

كان آخر ظهور لكايل كينسكيلز، الذي كان يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو يغادر مسقط رأسه في جورجيا ليقوم بالقيادة لمدة 45 دقيقة إلى جامعة أوبورن في يناير عام 1976. لم يصل إلى المدرسة أبدًا.

في هذا الأسبوع، تم العثور على سيارة بنتو طراز عام 1974 الخاصة به، بجانب محفظته وبطاقة هويته إضافة إلى بقايا بشرية في خليج بمقاطعة تشامبرز، ألاباما، على بعد 5 كيلومترات من الطريق الذي كان يقود فيه إلى الجامعة.

ويتفحص مكتب التحقيقات بجورجيا البقايا لتحديد ما إذا كان يمكن إغلاق هذه القضية أخيرًا.