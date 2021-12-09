مقتل قائد بارز بقوات البحرية الأمريكية "سيلز" إثر حادث تدريب مأساوي

لقي عضو في البحرية الأمريكية حتفه إثر حادث مأساوي، حيث أن قائد الفريق الثامن في قوات السيلز، بريان بورجوا، مات متأثراً بجراح أصيب بها أثناء تدريب في فرجينيا.

بورجوا، ذو الـ43 عامًا، كان من المخضرمين في البحرية بـ20 عامًا من الخدمة، ما يعني أنه أمضى حياته كلها منذ التخرج من أكاديمية البحرية، في هذا المجتمع.

وكان بورجوا يؤدي تدريبات الحبل السريع، وهو النزول من مروحية إلى الأرض بأسرع ما يمكن، والذي يهدف إلى إيصال قوات السيلز إلى ساحات المعارك بأكبر عدد ممكن بأسرع وقت ممكن.

ومن غير الواضح بالضبط ما الخطأ الذي حدث حتى الآن، لكن البحرية تقول إن هناك تحقيقًا في الحادثة.