تم توقيف داونتي رايت من قبل الشرطة في بروكلين بولاية مينيسوتا في أبريل الماضي بسبب مخالفة مرورية. خلال عملية الإيقاف، اكتشف الضباط وجود مذكرة بحقه لعدم مثوله أمام المحكمة في جنحة أسلحة.

كان رايت مقيدًا عندما كافح وقفز عائدًا إلى سيارته. حينها أخرجت الضابط كيم بوتر مسدسها بدلًا من الصاعق، واستخدمته ضد رايت. خطأ فادح كلف الشاب البالغ من العمر 20 عامًا حياته، حيث أُعلن عن وفاة رايت في مكان الحادث جراء إصابته بعيار ناري في صدره.

كيم بوتر الآن قيد المحاكمة بتهمة القتل الخطأ من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، لكنها دفعت ببراءتها من التهمة، وقالت إنها قصدت استخدام مسدس الصعق الكهربائي الخاص بها المثبت على جانبها الأيسر، لكنها سحبت سلاحها الناري بالخطأ من جانبها الأيمن.

وقال محاميها إن بوتر كانت تخشى أن يكون زميلها في خطر، وقامت بضغط الزناد من سلاحها، معتقدة أنه كان الصاعق.