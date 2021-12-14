شاهد.. زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة شرق إندونيسيا، الثلاثاء، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لكن لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، حيث هز الزلزال منطقة على بعد 112 كيلومترا شمال موميري بإندونيسيا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 76 كيلومترًا في بحر فلوريس في الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال نائب رئيس منطقة سيكا، رومانوس ووغا، لشبكة CNN، إنه شعر بهزة قوية حوالي 4 إلى 5 مرات.

ودفع الزلزال سكان مدينة موميري للخروج من منازلهم، إذ تعتبر موميري أقرب مدينة إلى مركز الزلزال.

وقال رومانوس أيضًا إن الأشخاص الذين يعيشون على الساحل يتم نقلهم إلى مناطق مرتفعة في حالة حدوث تسونامي.