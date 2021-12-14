أحس بأن شيئًا سيحدث.. حدس رجل ينقذه وكلبه من إعصار مدمر في أمريكا

وصف جيف هاريسون، أحد سكان مايفيلد في كنتاكي، كيف نجا هو وكلبه من إعصار مدمر، بعد أن حوصرا تحت كومة من الأنقاض إثر تضرر المنزل الذي كانا فيه.

وقال هاريسون "شعرت وكأن أذني ستنفجر. أحسست بشعور غريزي، هناك خطب ما حيال الأمر. لذلك أمسكت كلبي وركضت..".

وكان هاريسون يحاول النزول إلى ما دون مستوى الأرض، عندما سقط جدار عليه ليظل محاصرًا وعالقًا لبعض الوقت.

أشار الرجل إلى أن تلك اللحظة كانت من بين اللحظات التي كان "الأكثر خوفًا فيها، لأنني لا أحب أن أكون محاصرًا في مكان ما وعالقًا".

تمكن هاريسون من الفرار في نهاية المطاف، وقال إن كلبه على قيد الحياة وبخير، وتم نقله إلى موقع أكثر أمانًا.