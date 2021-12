سعى هذا الرجل من كنتاكي إلى البحث عن الطمأنينة بالعزف على البيانو بعدما دمر إعصار مناطق أمريكية.

تفادى جوردان بايز وعائلته الاعصار بالمكوث في القبو، وعند تفحص الحطام، لاحظ بايز ان البيانو الخاص به لم يتضرر، ليعزف مقطوعة "There's Something About That Name" لبيل وغلوريا غالثر.

ويقول بايز "أؤمن أنه حتى في الأوقات الصعبة، يمكن العثور على السلام. إيماني مهم جدًا بالنسبة لي، لذا فإن الأمر يهدئ الروع، وأعتقد أننا جميعا قد نستفيد قليلا من هذا الأمر في نهاية هذا الأسبوع".