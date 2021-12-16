نجل ترامب ساخرًا: لم نكن أذكياء بما فيه الكفاية للتواطؤ مع روسيا

مازح إريك ترامب لاعب الوسط السابق في اتحاد كرة القدم الأمريكي، جاي كاتلر، في البودكاست الخاص باللاعب، عن إدارة ترامب والتواطؤ مع روسيا، قائلاً: "لم نكن أذكياء بما يكفي للتواطؤ مع روسيا. لم نكن نعرف ما الذي كنا نفعله".

سوزان بيج، مديرة مكتب "USA Today" في واشنطن علقت على هذه العبارة في مقابلة مع شبكة CNN، قائلة إن هذا "يعد دفاعًا غريبًا جدًا عن ادعاء التواطؤ مع قوة أجنبية".

وأضافت بيج أن ما قاله نجل الرئيس الأمريكي السابق "يتفق مع ما وجده روبرت مولر في تحقيقه في مزاعم التواطؤ مع روسيا. قال إنه كانت هناك اجتماعات شملت شركاء ترامب وروس، وأن فريق ترامب بدا منفتحًا على فكرة التواطؤ، قاموا بذلك في نهاية المطاف فعلًا أم لا".