لقي 5 أطفال مصرعهم وتعرض 4 آخرون لإصابات بليغة في حادث مأساوي بأستراليا. وكان الأطفال يحتفلون بنهاية العام الدراسي، عندما رفعت الرياح قلعة قابلة للنفخ في الهواء.

سقط الأطفال من على ارتفاع قرابة 10 أمتار عن الأرض. تم إغلاق المدرسة مبكرًا وتم استدعاء أولياء الأمور لاستعادة أطفالهم.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء سكوت موريسون الحادث بـ"المفجع"، قائلًا: "الأحداث التي وقعت في مدينة دافنبورت في تسمانيا صادمة، إنها مفجعة بشكل لا يصدق. الأطفال الصغار كان يقضون يومًا ممتعًا مع أسرهم، وتحول إلى هذه المأساة المروعة في هذا الوقت من العام ، إنه يفطر القلب".