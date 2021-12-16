تداول صورة مؤلمة لنفوق 6 زرافات في كينيا.. ما قصتها؟

تسبب الجفاف الشديد، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، في نفوق العديد من الزرافات وغيرها من الحيوانات البرية والماشية في شمال شرق كينيا، وفقًا لرئيس منظمة Subuli Wildlife Conservancy.

وانتشرت صورة للسيناريو القاتم، الخميس، تظهر 6 زرافات انهارت ونفقت بعد أن علقت في الوحل، أثناء محاولتها شرب الماء من خزان ماء، أحد المصادر القليلة المتاحة.

وتم نقل الزرافات إلى هذا الموقع لمنع تلوث مياه الخزان.

تسبب الجفاف الذي طال في شمال شرق البلاد في نقص الغذاء والمياه، مما دفع الرعاة وماشيتهم إلى مواجهة أوضاع قاسية، حيث تلقت المنطقة أقل من ثلث معدل هطول الأمطار منذ سبتمبر.