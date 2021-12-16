قال مصدر ملكي إن قرار ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بإلغاء عشاء العائلة التقليدي ما قبل عيد الميلاد كان خطوة احتياطية، مشيرًا إلى أن ذلك بدا وكأنه الشيء الصحيح للقيام به، وأن العشاء "كان سيعرّض ترتيبات العديد من الأشخاص في عيد الميلاد إلى الخطر".

ولا توجد إشارة هنا إلى أن للأمر علاقة بصحة الملكة، وربما يتعلق الأمر أكثر بصحة الأمة، لأن أعداد كوفيد تتزايد في المملكة المتحدة، ويمثل المتغير أوميكرون مصدر قلق كبير.

كما قدم كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا نصائح، قائلاً إنه يجب على الناس إعطاء الأولوية لما يهمهم أكثر عند التفكير في حضور الحفلات والمناسبات الأخرى خلال فترة عيد الميلاد.

ومن الواضح أن الملكة تعطي الأولوية لترتيبات يوم عيد الميلاد مع العائلة المباشرة، وسيكون هذا أول موسم أعياد ميلاد لها منذ جنازة زوجها الراحل الأمير فيليب، لحظة مؤثرة بالنسبة لها.