سيطر وباء كورونا على الأخبار في عام 2021، لكن الجائحة لم تكن القصة الكبيرة الوحيدة هذا العام. من أعمال التمرد في الكونغرس، مرورًا بالسفينة التي جنحت في قناة السويس، إلى الشهرة الكبيرة التي حققتها سلسلة نتفليكس "ألعاب الحبار"، نستعرض لكم فيما يلي أبرز الأخبار والأرقام التي شهدناها في عام 2021.

في الأول من نوفمبر، تجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين ماتوا بسبب كوفيد – 19 عالميًا 5 ملايين. لقد كان عامًا أظهر ما يمكن أن يحققه التعاون العلمي أيضًا، حيث تم إعطاء أكثر من 8 مليارات جرعة من اللقاحات لأكثر من 4 مليارات شخص، أي أكثر من نصف كوكب الأرض. لكن يُقدر أنه يتم التخلص من 3.4 مليار كمامة ذات الاستخدام الواحد يوميًا، وكثير منها يحتوي غالبًا على مواد بلاستيكية ضارة.

بدأ عام 2021 بالاقتحام غير المسبوق لمبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب العشرات، وحتى الآن، تم توجيه الاتهام إلى ما يقرب من 700 شخص فيما يتعلق بالهجوم، 45 شخصًا منهم على الأقل على علاقة بالجيش الأمريكي.

في وقت لاحق من ذلك الشهر، وفي نفس المكان، تم عقد مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وشاهده أكثر من 33 مليون أمريكي. كجزء من الحدث، قام رئيس الولايات المتحدة السادس والأربعون بإصدار قائمة تشغيل من 46 أغنية.

في مارس، شهد العالم توقف التجارة العالمية، حيث قامت سفينة حاويات عملاقة، إيفرغيفن، بإغلاق قناة السويس. عطّلت ما يقدر بـ9.6 مليار دولار من البضائع، و 1.9 مليون برميل من النفط، لكل يوم من الأيام الستة التي عرقلت فيها الممر المائي.

وشهد شهر أبريل وفاة دوق إدنبرة، الأمير فيليب، عن عمر يناهز 99 عامًا، وبعد أكثر من 73 عامًا من الزواج من الملكة إليزابيث، ليكون أطول قرين ملكي خدمة. رجل سمته قوتها وسندها.

في يونيو، بعد حوالي عام من انتشار احتجاجات "حياة السود مهمة" حول العالم، حُكم على ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين بالسجن لمدة 22.5 عامًا بتهمة قتل جورج فلويد.

وفي عام مليء بالظواهر الجوية القاسية، دمر إعصار إيدا المنازل واقتلع الأشجار وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون ساكن في ميسيسيبي ولويزيانا.

ورغم استمرار الجائحة، أقيم أولمبياد 2020 المؤجّل، وبعمر 12 عامًا فقط، أصبحت كوكونا هيراكي أصغر حاصلة على ميدالية أولمبية منذ 85 عامًا.

كما صادف العام الذكرى العشرين لهجمات 9/11، وصادف الانسحاب الفوضوي للجيش الأمريكي من أفغانستان، أطول حرب أمريكية، وسرعان ما استعادت طالبان السيطرة على البلاد. أُجبرت القوات الأمريكية على إجلاء أكثر من 120 ألف مواطن أمريكي وحلفاء ومواطنين أفغان على مدار 17 يومًا.

عام 2021 كان العام الذي تجاوز إيلون موسك فيه جيف بيزوس كأغنى رجل في العالم، بثروة تقدر بأكثر من 270 مليار دولار. ورغم علاقة رئيس تيسلا المضطربة مع العملة المشفرة، وصلت قيمة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها في شهر نوفمبر، بما يقرب من 69 ألف دولار.

كان عام 2021 بداية سباق أصحاب المليارات إلى الفضاء، مع إطلاق ريتشارد برانسون وجيف بيزوس وإيلون موسك رحلات طيران تجارية إلى الفضاء. في يونيو، بيعت تذكرة على متن "نيوشيبارد" مقابل 28 مليون دولار.

وفي نوفمبر، اجتمع 120 من قادة العالم في غلاسكو لحضور قمة COP26. من بين القائمة المؤقتة للشركات الحاضرة، تم ربط ما لا يقل عن 503 شركة بشركات الوقود الأحفوري، أي أكثر من أي دولة واحدة، وبعد 14 يومًا من المفاوضات، وافق 197 طرفًا على ميثاق غلاسكو للمناخ، لكن العديد شعروا أنه لم يكن قويًا بما فيه الكفاية. حتى الآن، عدد البلدان السلبية للكربون في العالم دولتان فقط - بوتان وسورينام، إذ أنها تمتص كميات أكثر من غازات الاحتباس الحراري مقارنة بما تنتجه.

شهد عام 2021 ظهور الرموز غير القابلة للاستبدال، NFT، وأول عمل فني رقمي بحت تم بيعه في مزاد كبير بأكثر من 69 مليون دولار.

وأصبحت سلسلة نتفليكس "ألعاب الحبار" الأكبر إطلاقًا لخدمة البث المباشر حتى الآن، حيث تمت مشاهدتها لأكثر من 1.6 مليار ساعة في أول 28 يومًا.

وبعد العمل عليه 60 عامًا، تم الانتهاء أخيرًا من رؤية كريستوس الفنية لكسوة قوس النصر بقماش، باستخدام 270 ألف قدم مربع من النسيج.

أخيرًا، كان عام 2021 أيضًا العام الذي انتهى فيه زوج في البوسنة والهرسك من بناء منزل لزوجته. ولأنها لم تكن متأكدة من الإطلالة التي تفضّلها، صمم منزلًا بإمكانه أن يدور بشكل كامل في 22 ثانية فقط.