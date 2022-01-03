اندلع فجأة.. حريق ثان في مبنى البرلمان بجنوب أفريقيا

اشتعلت النيران مجددا في مبنى برلمان جنوب أفريقيا، الإثنين، بعد الحريق الذي شب في المبنى، الأحد، وفقا لما أعلنته السلطات.

وقالت السلطات في بيان إن "المعركة الشجاعة التي خاضها رجال الإطفاء ضد ألسنة اللهب التي دمرت العديد من مباني البرلمان عانت من انتكاسة، وذلك عندما اندلعت النيران فجأة من سطح المبنى بعد ظهر اليوم الاثنين". وأضاف البيان: "تم تعزيز رجال الإطفاء في الموقع بعد عودة النيران المستعرة بشكل مفاجئ".

وكان من المقرر أن تبدأ فرق التحقيق أعمالها، الاثنين، بعد إخماد الحريق الذي شب في مبنى البرلمان الأحد لكن اندلاع الحريق مجددا عطل أعمال التحقيق.

واتهمت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 49 عامًا بإشعال الحريق الأحد، وجرائم أخرى بينها السرقة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة، الثلاثاء.