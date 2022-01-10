في وقت متأخر من صباح السبت انفصلت قطعة جليدية عن الخط الساحلي الرئيسي على خليج غرين، آخذة معها معدات أشخاص كانوا هناك.

وأبلغ مكتب شرطة مقاطعة براون لأول مرة عن وجود 27 شخصًا على الطوف الجليدي، ثم رفع هذا العدد إلى 34 شخصًا بعد ساعات قليلة.

من جانبه، قال الملازم جون باين إن التقارير كانت تفيد بأن الجليد قد انجرف مسافة ألفي قدم تقريبًا من مكان وجوده في الأصل، مضيفًا أن مشغلي القوارب الجليدية أشاروا إلى أن الجليد قد تحرك لمسافة أبعد في كل رحلة عادوا فيها لإنقاذهم.

و يعتقد الملازم جون باين من مكتب العمدة أن صيادي الجليد ظلوا على قطعة جليد منفصلة لمدة ساعة ونصف، مضيفًا أن عملية الإنقاذ تطلبت عدة رحلات.

أما بالنسبة لما قد يكون سبب تكسر الجليد، فقال باين إن بارجة "قد تكون دخلت ما تسبب في فصل الجليد. لذلك فإن الاضطراب في الجليد، جنبًا إلى جنب مع الظروف الطبيعية، قد تكون أدت إلى ذلك. التيار والرياح، يمكن للأشياء أن تتغير بسرعة ولا تدرك دائمًا أنها تتغير".