اعتقال قرابة 8 آلاف شخص ومقتل 160 آخرين في احتجاجات عنيفة بكازاخستان

رغم أن الوضع في كازاخستان بدأ بالهدوء، إلا أن حملة القمع التي تشنها قوات الأمن مستمرة بالتأكيد. وتقول القوات الكازاخية إنه تم اعتقال ما يقرب من 8 آلاف شخص على خلفية تلك الاحتجاجات، التي اندلعت في ذلك البلد الأسبوع الماضي.

وتقول السلطات الكازاخية أيضًا إن أكثر من 160 شخصًا قتلوا، أكثر من 100 منهم في ألماتي وحدها.

الآن، تقول الحكومة إن الوضع أصبح تحت السيطرة أكثر فأكثر، وإنه مستقر، ويبدو مما نراه أن الاتصال بالإنترنت تحسّن، وبدأ الناس بالظهور على الإنترنت مجددًا في ذلك البلد.

رئيس البلاد توكاييف، ألقى باللوم على الأقل - إلى حد ما - على القوى الخارجية لوقوفها وراء تلك الاحتجاجات التي حدثت هناك الأسبوع الماضي.

بالطبع، كان هذا أحد أسباب طلبه المساعدة الدولية، أولاً وقبل كل شيء من تحالف تقوده روسيا.

كما شكر توكاييف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تقديم مظليين روس وقوات أخرى بسرعة كبيرة جدًا إلى ذلك البلد للمساعدة في استقرار الوضع.

يشارك فلاديمير بوتين أيضًا اليوم في اجتماع لمنظمة الأمن تلك، حيث سيكون الوضع في كازاخستان بالطبع أيضًا أحد الموضوعات الرئيسية.