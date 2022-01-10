ميانمار على حافة حرب أهلية دامية.. وحكم جديد بسجن الزعيمة السابقة

قضت محكمة في ميانمار بسجن الزعيمة السابقة، أونغ سان سو تشي بالسجن أربع سنوات أخرى بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، وفقًا لما ورد لشبكة CNN من مصدر مطلع على إجراءات المحكمة. ويأتي ذلك بعد أن حكم على سو الحائزة على جائزة نوبل للسلام البالغة من العمر 76 عامًا بالسجن لمدة أربع سنوات الشهر الماضي بتهمة التحريض وخرق قواعد الحد من انتشار فيروس كورونا خلال الحملة الانتخابية في ظل الموجة الثانية من الوباء، وخفض المجلس العسكري في وقت لاحق الفترة إلى عامين، ليصبح إجمالي حكمها الحالي ست سنوات.