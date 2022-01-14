تجريد نجل الملكة إليزابيث من ألقاب منها عسكرية بقرار من ملكة بريطانيا

قال قصر باكنغهام إن ألقاب الأمير أندرو العسكرية أعيدت إلى إلى الملكة، ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من حكم قاضٍ بإمكانية رفع دعوى مدنية في قضية اعتداء جنسي في نيويورك ضد نجل الملكة.

وكان هناك قدرًا هائلًا من الضغط على القصر من قبل العسكريين على وجه الخصوص لمعالجة هذه المشكلة، حيث كان الأمير أندرو لا يزال يتمتع برعاية ملكية، ما يعني أنه كان يمثل وحدات بالجيش.

كما سيكون هناك بعض التغييرات الأخرى على لقب الأمير أندرو الرسمي، والتي ستعكس أيضًا كيف يمكن لأعضاء آخرين من العائلة المالكة أن يتسلموا مسؤوليات جديدة، ما يظهر أن هذه ليست خطة مؤقتة إلى حين ظهور نتائج قضية نيويورك.