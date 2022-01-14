المزيد من الاعتذارات من داونينغ ستريت، والمزيد من الاعتذارات من رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ولكن هذه المرة، اعتذار للملكة إليزابيث، اعتذار لقصر باكنغهام، لحفلة أقيمت داخل مقر الحكومة بداونينغ ستريت في الليلة التي سبقت جنازة زوج الملكة. في الليلة التي سبقت وضع الأمير فيليب إلى مثواه الأخير في وقت حداد وطني. في الوقت الذي التقطت فيه الصورة الأيقونية للملكة إليزابيث وهي تمتثل للقوانين، جالسة في الكنيسة بمفردها مع عدم وجود أحد بجانبها.

وأقام موظفو حكومة جونسون حفلًا في أبريل 2021 عشية الجنازة نظرًا إلى أن كبير مسؤولي الاتصالات لرئيس الوزراء بوريس جونسون كان سيغادر، وكان هذا الحفل صاخبًا للغاية لدرجة أن صحيفة التليغراف هنا ذكرت أن أحد الحضور تم إرساله بحقيبة فارغة للذهاب للحصول على المزيد من النبيذ. وذكرت صحيفة التليغراف أيضًا أن الاحتفالات استمرت حتى وقت متأخر من الليل، وكان هناك رقص.

ولا تلاقي أي من الأخبار التي تكشفت مؤخرًا في البلاد استحسان الرأي العام، حيث يُنظر إلى الحكومة على أنها غير مواتية، ورئيس الوزراء يعاني من أدنى شعبية له على الإطلاق منذ توليه منصبه، بينما يتهمه منتقدوه بأنه محب للحفلات.