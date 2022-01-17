تقول الشرطة الأمريكية إن رجلاً دفع امرأة إلى سكة قطار في تايمز سكوير بنيويورك بعد الساعة 9.30 صباحًا، حيث تم دفعها من الرصيف، وقُتلت بعد أن صدمها قطار متجه جنوبًا.

وأصدر نائب رئيس الاتحاد الذي يمثل سائقي القطارات والمشغلين في مدينة نيويورك بيانًا جاء فيه جزئيًا: من إشعال النار في المقصورات مما تسبب في وفاة أحد الموظفين لدي، إلى الركاب الذين يُقذَفون أمام القطارات ليلقوا حتفهم، لا بد من القيام بشيء ما.

من جانبها، تعتقد الشرطة أن المشتبه به مشرّد، بينما أعلن رئيس البلدية إيريك آدمز والحاكم كاثي هاكل عن خطة جديدة الأسبوع الماضي من شأنها تعزيز دوريات الشرطة في مترو الأنفاق لتهدئة مخاوف الركاب ومعالجة مشكلة التشرد.

ورغم الإعلان عن هذه الخطة، إلا أن بعض الركّاب لا يزالون غير مرتاحين جرّاء الحوادث المشابهة.