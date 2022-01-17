لقطات من الفضاء.. شاهد لحظة ثوران بركان تونغا الهائل

رصدت لحظة ثوران بركان تونغا بالمحيط الهادئ من الفضاء، وأدى ثوران البركان إلى حدوث موجات تسونامي عاتية وانتشار كبير للرماد في جزر المحيط الهادئ. وغطت المنطقة طبقة سميكة من الرماد البركاني.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأسترالية في تحذير إنه تم اكتشاف ثوران بركان جديد تحت الماء بالقرب من تونغا، صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

وهذه هي المرة الثالثة خلال 4 أيام التي يبلّغ فيها عن ثوران البركان - الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة فونوافو في تونغا.

تسبب ثوران البركان، الجمعة، في قيام مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادئ بإصدار تحذيرات من موجات "تسونامي" لكل من اليابان والولايات المتحدة وتشيلي وبيرو وغيرها.