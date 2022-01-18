رأي: هذه الخرائط تظهر الأسباب التي قد تدفع بوتين إلى غزو أوكرانيا

مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، يتفحص الصحفي والكاتب، تيم مارشال، الجغرافيا السياسية للمنطقة، والسيناريوهات التي يمكن أن تحدث إذا قرر الرئيس فلاديمير بوتين غزو كييف.

ولفهم التوترات بين الناتو وروسيا بشكل أفضل حول أوكرانيا، يجدر إلقاء نظرة على التاريخ وإلقاء نظرة فاحصة على خريطة.

أثناء الحرب الباردة، تم تقسيم أوروبا إلى حد ما إلى دول الناتو في الغرب وحلف وارسو وهيمنة موسكو في الشرق. لكن بعد الحرب الباردة أراد بلد وراء بلد الانضمام إلى الناتو، واقتربوا من حدود روسيا.

هناك سلسلة جبال تمتد عبر أوروبا، وجبال الكاربات. من بحر البلطيق هنا إلى حيث يبدأ الكاربات هناك، هذه أرض مستوية، ومن خلال تلك الأرض المسطحة جاء نابليون والفرنسيين وهتلر والألمان والعديد من الآخرين الذين غزوا روسيا من هذا الاتجاه، وهذا يجعل روسيا متوترة للغاية.

لذلك، فهي تسعى إما إلى سد هذه الفجوة باحتلالها، أو إن لم يكن كذلك، حيث تنفتح الأرض على أرض مستوية، فإنها تريد على الأقل السيطرة عليها.

في عام 2014، كان رد فعلها هو احتلال ثم ضم جزء من شبه جزيرة القرم في أوكرانيا وموانئ المياه الدافئة في سيفاستوبول، والتي تتيح للأسطول الروسي الوصول من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط، ​​ومن هناك إلى ممرات المحيطات الكبرى في العالم.

كما أدى إلى تخمير الحرب الأهلية في منطقة دونباس من أجل إنشاء منطقة عازلة صغيرة. الآن، يبدو أن بوتين أكثر طموحًا.

الآن إذا كان هناك غزو، فمن المحتمل أن يحدث أحد السيناريوهات الأربعة التالية:

احتلال منطقة دونباس بالكامل وضمها، والتوجه منها إلى شبه جزيرة القرم وضم كل هذه الأراضي، لذا فإن منطقتك العازلة ستكون أكبر.

بمستوى أعلى من ذلك، السباق على طول ساحل البحر الأسود، على طول الطريق إلى أوديسا، وهي مدينة ناطقة بالروسية، وضم كل الساحل وعزل أوكرانيا عن البحر الأسود.

والأكثر طموحًا من كل هذا، فعل جميع السيناريوهات السابقة، وتحريك القوات إلى بيلاروسيا، الصديقة لروسيا، وتنزل من بيلاروسيا عبر ما يسمى بأهوار بينسك، التي تتجمد في الشتاء، وتحيط بالعاصمة الأوكرانية التي تسمى كييف.

أفضل وقت للقيام بذلك هو الشتاء، لأنه سيكون تقدمًا ميكانيكيًا وتحتاج الأقسام الآلية إلى أرض متجمدة صلبة.

هذه استراتيجية، لكن من المهم أن نفهم المكانة التي تحتلها أوكرانيا في قلوب ونفوس الروس. بدأت الثقافة الروسية في كييف، وهي حيث تأسست روسيا فيما بعد. تحركت شرقًا إلى موسكو، لكنهم ما زالوا يعرفون في خيالهم الجماعي أن جذور ثقافتهم تكمن في قلب أوكرانيا.

أجزاء كبيرة من البلاد تتحدث الروسية، وهناك صلة سلافية، وهناك أيضًا حقيقة أن العديد من الناس من الأرثوذكس الروس في معتقدهم الديني، وهذا من القلب ويلعب بالفعل دورًا في التفكير الروسي.