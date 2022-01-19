صور الأقمار الصناعية ما قبل وبعد تظهر الدمار في تونغا. يغطي الرماد البركاني مجتمعات بأكملها، ومنازل وأشجار وطرق، في حين أن الأحياء لا يمكن التعرف عليها.

أرسلت قوة دفاع نيوزيلندا رحلة استطلاع لتقييم الضرر، في حين أن مسار الطائرات مغطى جزئيًا في المطار، مما يعني أن رحلات الطيران الإنسانية أصبحت حاليًا مستحيلة، لعدد يزيد عن 100 ألف نسمة.

وأدى انفجار بركان تحت الماء السبت إلى تسونامي، يقول رئيس الوزراء إن أمواجًا تصل إلى 15 متراً ضربت أجزاءً من ساحل تونغان. شعر بموجات تسونامي على بعد آلاف كيلومترات، في هاواي وبيرو واليابان والساحل الغربي للولايات المتحدة.

يُعتقد أنه أقوى انفجار بركاني منذ أكثر من 30 عامًا، فإن المدى الحقيقي للضرر غير معروف حتى الآن. قامت نيوزيلندا وأستراليا بنشر سفن تحمل بضائع إنسانية إلى تونغا، والتي ستستغرق 3 أيام على الأقل للوصول إلى هناك.