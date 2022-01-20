كاميرا ترصد نجاة سيدة من الدهس بأعجوبة بعدما دُفعت أمام قطار.. شاهد كيف

تفادت سيدة التعرض لإصابة في اللحظات الأخيرة بعدما تم دفعها أمام قطار في محطة ببروكسل، وبحسب ما ذكر مكتب المدعي العام في بروكسل، فقد تم احتجاز الرجل الذي دفع السيدة للاشتباه بمحاولته الشروع في القتل.

ونجت السيدة بعد تمكن سائق القطار من استخدام مكابح الطوارئ في اللحظة الأخيرة.

وقال مكتب المدعي العام إن "السائق الذي نبهه أشخاص آخرون على الرصيف كان قادرًا على إيقاف القطار قبل الاصطدام بالضحية. بفضل سرعة تدخل السائق، لم يتعرض أي راكب في القطار للإصابة".

كما أضاف "التحقيق لا يزال جاريًا لتحديد ظروف الحادثة ودوافع المشتبه به".