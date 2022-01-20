قال المسؤولون الأوكرانيون لمراسل CNN، ماثيو تشانس، إنهم "مصدومون" و "مذهولون" من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي يراها المسؤولون الأوكرانيون بأنها "تعطي بوتين الضوء الأخضر لدخول أوكرانيا حسب رغبته".

وقال المسؤول لمراسل شبكتنا إنه صُدم عندما سمع أن الرئيس الأمريكي يميز بين التوغل والغزو، وأنه أشار إلى أن توغلًا طفيفًا من قبل روسيا إلى أراضي أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى استجابة أقل من غزو واسع النطاق.

وعادة ما يتحدث المسؤولون الأمريكيون، مثل وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، الذي كان موجودًا بالفعل في كييف تزامنًا مع حديث الرئيس بايدن، عن عقوبات ساحقة أو عواقب وخيمة إذا كان هناك أي نوع من العمل العسكري ضد أوكرانيا.

مصدر القلق الرئيسي، وفقًا للمسؤولين الأوكرانيين الذين تحدثت معهم، هو أن التصريحات الجديدة قد يُنظر إليها من قبل روسيا على أنها "ضوء أخضر لبوتين لدخول أوكرانيا حسب رغبته". بعبارة أخرى، لشن استيلاء محدود على الأراضي كما حدث في الماضي، مع عقوبات أمريكية خفيفة فقط.

رداً على ذلك، سارع البيت الأبيض إلى إصدار توضيح لتصريحات الرئيس بايدن، قائلاً إن التوغل البسيط قد يشمل شيئًا مثل هجوم إلكتروني. ولكن إذا كان هناك أي استيلاء آخر على الأراضي الأوكرانية، فسيُنظر إليه على أنه غزو وسيقابل برد سريع واستجابة موحدة.