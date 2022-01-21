قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب لقاء جمعه بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن على الخارجية الأمريكية أن تحلل مدى إنصاف CNN في عرض معلوماتها ودقة الحقائق التي تستعرضها.

جاء هذا التعليق من لافروف ردًا على مجموعة من الأسئلة طرحها مراسل الشبكة، فريد بلايتن، حيث أجاب وزير الخارجية الروسي بعدها بالقول "أعاد أنتوني بلينكن موقفه بحق حرية اختيار التحالفات، والالتزام بعدم تعزيز أمن أي شخص على حساب التعدي على أمن الآخرين. ووعد بشرح كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الوفاء بهذا الالتزام. كما أخبرتك، هذه ليست نهاية حوارنا".