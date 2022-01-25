قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في مقابلة حصرية مع مذيعة CNN كلاريسا وارد، إن بلاده لن تقبل أن تكون دولة "ترفع الهاتف لتسمع تعليمات القوة العظمى وتتبعها"، مؤكدًا أنه "إذا قدم أي شخص تنازلاً بشأن أوكرانيا، خلف ظهر أوكرانيا، فلن نقبل ذلك"، ومشددًا على أنهم لن يسمحوا لأحد "بفرض أي تنازلات علينا".

وعند سؤاله عما إن كان أي مسؤول أمريكي قد اتصل به لتوضيح تعليقات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن ما قد سيحدث في حال كان هناك "توغل بسيط" من روسيا إلى أوكرانيا، قال كوليبا "سمعنا من المسؤولين الأمريكيين، الذين تحدثوا بصراحة إلى وسائل الإعلام، ومن أولئك الذين تحدثوا معي ومع مسؤولين أوكرانيين آخرين مباشرة عبر الهاتف، أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة تمامًا بردع روسيا في حالة حدوث أي نوع من التوغل أو الغزو أو التدخل".